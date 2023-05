Anunciado há 38 dias, Bernardo Schappo é relacionado pela primeira vez no Fortaleza

Confirmado como reforço do Fortaleza no dia 31 de março deste ano, o zagueiro Bernardo Schappo foi relacionado pela primeira vez no novo clube. Ele está entre os atletas listados para o duelo desta segunda-feira, 8, diante do Corinthians, em São Paulo, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas.

Schappo, inclusive, apareceu em uma das fotos divulgadas pelo Leão do Pici no Instagram, durante o embarque da equipe para a capital paulista neste domingo, 7. O zagueiro também publicou um stories com a localização de São Paulo, além da tradicional arte de pré-jogo com as informações do confronto.

O Leão do Pici comprou 70% dos direitos do defensor junto ao Ituano-SP por R$ 1,8 milhão. Desde que chegou ao clube cearense, Bernardo estava treinando normalmente com o restante dos atletas, mas ainda não havia recebido oportunidades de Juan Pablo Vojvoda. A tendência é que ele inicie o jogo diante do Timão no banco de reservas.

O treinador argentino, inclusive, já havia comentado sobre a situação de Schappo, em coletiva após a vitória sobre o Fluminense: “Eu posso escolher somente 23 jogadores (para uma partida). O Bernardo chegou no último momento, junto com Zanocelo, e neste momento estou escolhendo outros dois jogadores para ir entre os relacionados. Ele continua trabalhando, é um jogador jovem e temos que ainda dar rodagem nos treinos (para ele). Vai ter possibilidade, como todos.”