Fortaleza mira quebra de tabu contra o Corinthians para assumir liderança

Leão do Pici enfrenta o clube paulista nesta segunda-feira, 8, com foco no topo da tabela da Série A

Vivendo uma boa fase na temporada, o Fortaleza terá mais um compromisso importante nesta segunda-feira, 8. Em São Paulo, o time tricolor encara o Corinthians em jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Com possibilidade de assumir a ponta da competição em caso de vitória, o Leão precisa quebrar o tabu de nunca ter batido o rival paulista como visitante.

Em alta na temporada, o Tricolor está invicto há dez jogos. O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou mais um treinamento ontem, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, visando o confronto contra o Timão.

A última atividade antes da partida será na manhã deste domingo, 7, também no Pici. Após o treinamento, o Fortaleza embarca à tarde para São Paulo, onde iniciará a concentração final para o duelo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza bate Uda-AL e assume liderança do grupo B do Brasileiro Feminino A2

Fortaleza tem prazo até agosto para decidir sobre compra de Pikachu; entenda

Suspenso pelo STJD, Galhardo desfalca Fortaleza contra Corinthians; Leão deve recorrer

Acostumado a quebrar tabus, o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda deseja encerrar mais um para assumir a liderança do Brasileirão 2023. O primeiro duelo entre as equipes em solo paulista ocorreu em 1975, quando o clube do Parque São Jorge bateu o Leão por 1 a 0.

Ao todo, são 14 confrontos contra o Timão como visitante, sendo onze derrotas e três empates. O retrospecto envolve partidas válidas pelas Séries A e B do Brasileirão e pela Copa do Brasil. O encontro mais recente entre os times aconteceu na Série A de 2022. Na ocasião, o clube paulista venceu por 1 a 0 com gol contra de Matheus Jussa.

No Brasileirão, os cearenses estão invicto. O time estreou com empate com o Internacional e, em seguida, venceu Coritiba e Fluminense, respectivamente. Além da boa fase na Série A, o Tricolor vive grande momento na Copa do Brasil e na Sul-Americana. No torneio continental, por exemplo, goleou o Estudiantes de Mérida, da Venezuela, por 6 a 1 na última quinta-feira, 4 de maio.

As vitórias devem impulsionar o time tricolor em busca de mais um resultado importante fora de casa. Porém, é preciso ter um planejamento acerca da rotatividade do elenco.

Na próxima quinta, o Leão recebe o São Paulo na Arena Castelão e, em sequência, já enfrentará o Grêmio em Porto Alegre, no domingo, 14 de maio. Com uma maratona de jogos, Vojvoda terá que idealizar, junto a sua comissão, a melhor forma de escalar o time nos próximos duelos.

Por isso, diante do Corinthians, poupar alguns jogadores com maior desgaste físico não é uma opção descartada. Como consequência, atletas que vêm alternando entre o time titular e o banco de reservas podem iniciar a partida entre os onze.