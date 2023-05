Quatro dos próximos cinco jogos do Fortaleza serão fora de casa

Depois de duas vitórias consecutivas jogando em casa - contra Fluminense e Estudiantes de Mérida-VEN -, o Fortaleza terá uma maratona de jogos longe da Arena Castelão. Quatro dos próximos cinco compromissos da equipe cearense serão no posto de visitante.

Neste intervalo de cinco partidas, o Leão irá enfrentar o Corinthians-SP, São Paulo, Grêmio-RS, Palmeiras-SP e América-MG. Com exceção do duelo diante do Tricolor do Morumbi, todos os outros jogos acontecerão longe da capital cearense.

Veja a data dos confrontos

Brasileirão: Corinthians x Fortaleza - 08/5, às 20 horas, na Neo Química Arena-SP;

Brasileirão: Fortaleza x São Paulo - 11/05, às 20 horas, na Arena Castelão-CE;

Brasileirão: Grêmio x Fortaleza - 14/05, às 16 horas, na Arena do Grêmio-RS;

Copa do Brasil: Palmeiras x Fortaleza - 17/05, no Allianz Parque-SP;

Brasileirão: América-MG x Fortaleza - 20/05, às 16 horas, na Arena Independência.

Após o duelo contra o São Paulo, o elenco leonino partirá para o sul do país, onde irá enfrentar o Grêmio, e só retornará à capital cearense depois do confronto diante do América-MG.

O primeiro compromisso do Tricolor do Pici na Arena Castelão após esta sequência de cinco jogos será no dia 24 de maio, contra o San Lorenzo-ARG, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, às 19 horas.