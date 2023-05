Em busca da liderança do grupo B, Fortaleza recebe Uda-AL pelo Brasileirão Feminino A2

Equipes se enfrentam neste sábado, 6, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, com transmissão da TV Leão

A liderança do Grupo B do Brasileirão Feminino A2 está cada vez mais disputada. Neste sábado, 6, Fortaleza e Uda-AL podem decidir quem comanda o chaveamento até a próxima rodada. As equipes se enfrentam às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra. A partida terá transmissão da TV Leão.

No momento, os dois times somam sete pontos na competição após três jogos e são acompanhados nesse quesito pelo 3b Sport-AM. A equipe alagoana, no entanto, detém a primeira colocação do chaveamento pelo saldo de gols.

Esse deve ser um trunfo do Gavião diante das Leoas. Após três rodadas disputadas, a equipe possui o melhor ataque do torneio, com 12 gols marcados, e tendo a jogadora Karol entre as principais artilheiras da competição.

O Tricolor do Pici tem o ataque mais cometido, com seis gols marcados. No setor defensivo, foi vazado quatro vezes. As Leoas chegam para a partida após uma vitória diante do Sport por 2 a 1, fora de casa, na rodada anterior.

Sistema do Brasileirão Feminino A2

Na primeira etapa, serão disputados sete embates — ou seja, apenas jogos de ida. Classificam-se os quatro melhores de cada chave para as quartas de final, que serão disputadas em partidas de ida e volta. O sistema se estende até a final. Conquistam o acesso à Série A1 os times que se classificam para as semifinais.

