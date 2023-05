Yago Pikachu celebra vantagem do Fortaleza no grupo H da Sul-Americana

Leão é líder do chaveamento com cinco pontos de diferença para o segundo colocado, o San Lorenzo

A goleada diante do Estudiantes de Mérida deixou o Fortaleza ainda mais confortável na liderança do Grupo H, da Copa Sul-Americana. Na saída de campo, Yago Pikachu celebrou o triunfo por 6 a 1 e destacou a importância dos pontos somados para as pretensões do time e para a sequência de jogos que o grupo terá até a volta do certame continental.

"Um jogo que era muito importante para as nossas pretensões. Nos dois primeiros jogos os seis pontos e tínhamos dois jogos importantes dentro de casa. Acredito que se a gente fizer nossa tarefa, se a gente vencer esses jogos dentro de casa, e um já foi hoje, depois tem praticamente um confronto direto diante do San Lorenzo aqui. Praticamente encaminha nossa classificação. O resultado deles ontem foi bom, um empate, então a gente tem uma certa vantagem em termo de classificação, mas agora vai demorar pro próximo confronto e a gente tem que manter o bom momento também no Brasileiro e no jogo importante fora de casa contra o Corinthians", disse ele.

+ Goleada sobre o Mérida foi o 9º jogo em que o Fortaleza fez quatro ou mais gols no ano



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza só voltará a campo no dia 25 de maio, quando recebe o San Lorenzo às 19 horas, na Arena Castelão. O próximo compromisso do Leão é, então, pelo Brasileirão. Na segunda-feira, 8, a equipe comandada por Vojvoda enfrenta o Corinthians às 20 horas, fora de casa.