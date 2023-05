Escalação: como Fortaleza e Estudiantes de Mérida vão a campo pela Copa Sul-Americana

Com o embalo de quatro vitórias consecutivas e uma invencibilidade de nove partidas, o Fortaleza volta a jogar pela Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, 4, defendendo a liderança do Grupo H. No Castelão, a partir das 21 horas, o Tricolor recebe o Estudiantes de Mérida-VEN, que ainda não pontuou no torneio. Confira abaixo escalação confirmada de cada equipe:



ESCALAÇÕES

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Pikachu, Guilherme e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

Estudiantes de Mérida-VEN

3-5-2: Velásquez; Edison Penilla, Anthony Matos e Doldán; Guaramato, Uzcategui, Rodríguez, Jesús Gómez, Arenas; Canelón e Medrano. Téc: Alí Cañas



