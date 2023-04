"Poderíamos ter sofrido muito mais (gols)", reconhece Ganso após derrota para Fortaleza

O Fortaleza conquistou a segunda vitória consecutiva na Série A do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado, 29, ao superar o Fluminense por 4 a 2 na Arena Castelão. Após o confronto, o meia Paulo Henrique Ganso, do time carioca, ficou na bronca com a atuação defensiva de sua equipe.

“Não funcionou a nossa marcação. A gente marcou muito mal hoje. Sofremos quatro, mas poderíamos ter sofrido muito mais gols. Isso é uma coisa que a gente vai corrigir para terça-feira não acontecer contra o River Plate”, disse o atleta na beira do gramado.

O placar de 4 a 2, construído pelo Fortaleza sobre o Fluminense, neste sábado, 29, foi pequeno diante da produção ofensiva do Tricolor do Pici. Segundo dados do Footstats, o ataque do Leão finalizou 17 vezes no gol do time carioca.

A quantidade de finalizações certas fica ainda mais destacada quando comparada às finalizações totais do Fortaleza, que foram 21. Isso significa um aproveitamento de 81% das conclusões do Tricolor no jogo. O Fluminense finalizou 12 vezes, porém apenas quatro foram no alvo.

O goleiro Fábio foi o principal fator para o Fortaleza não ter vencido com um placar mais elástico. O Footstats considerou que o camisa 1 fez sete defesas difíceis. Fernando Miguel, do Fortaleza, fez cinco defesas simples.

