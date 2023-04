Fortaleza tenta quebrar tabu de vitórias contra o Fluminense no Castelão

O Fortaleza recebe o Fluminense na tarde deste sábado, 29, em jogo da terceira rodada da Série A 2023. Na Arena Castelão, o time de Juan Pablo Vojvoda tentará se manter na parte de cima da tabela. Atualmente, ocupa a terceira posição com quatro pontos conquistados.



Além disso, o Leão também busca quebrar um tabu de vitórias do time carioca em jogos disputados na capital cearense. Isso porque a equipe leonina não vence o Tricolor das Laranjeiras em casa desde 2005.



O último triunfo do Tricolor do Pici diante do Flu atuando como mandante ocorreu no dia 20 de novembro daquele ano. Na ocasião, goleou por 5 a 1 em partida da 40ª rodada da Série A.

Desde então, os times se enfrentaram seis vezes em solo cearense, sendo cinco vitórias dos cariocas e um empate.

Confira os jogos entre os times disputados em Fortaleza:

Fortaleza 0x1 Fluminense - 2022 (Copa do Brasil)

Fortaleza 0x1 Fluminense - 2022 (Série A)

Fortaleza 1x1 Fluminense - 2021 (Série A)

Fortaleza 0x1 Fluminense - 2020 (Série A)

Fortaleza 0x1 Fluminense - 2019 (Série A)

Fortaleza 2x5 Fluminense - 2006 (Série A)



