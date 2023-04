Fortaleza recebe Fluminense no Castelão em briga pelo topo da Série A

Apenas dois pontos separam o Tricolor das Laranjeiras, líder do certame, e o Tricolor do Pici, na terceira colocação

Embalado na temporada, o Fortaleza tem confronto direto contra o Fluminense pelo topo da classificação da Série A. Em busca dos três pontos, o Tricolor do Pici encara o líder da competição neste sábado, 29, às 16h30min, na Arena Castelão, pela terceira rodada do Brasileirão.



O time carioca lidera o campeonato, com seis pontos. O Leão, por sua vez, está na terceira posição, com quatro pontos. O embate de tricolores, portanto, será um duelo direto pelas primeiras posições na tabela. Vitória pode representar, inclusive, a liderança no campeonato.

O Tricolor do Pici defende invencibilidade de oito partidas na temporada. O último revés do time de Vojvoda foi contra o rival Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste, no dia 29 de março. Deste então, foram seis vitórias e dois empates.



Para este duelo, entretanto, a missão leonina não será fácil. Embalado por sete vitórias consecutivas, a equipe carioca não é derrotada desde o dia 1º de abril, quando perdeu para o Flamengo por 2 a 0. Desde então, o Tricolor das Laranjeiras disputou sete jogos e venceu todos. Neste período, marcou 19 gols e foi vazado em apenas três oportunidades. Contudo, o retrospecto no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, mostra equilíbrio entre os times. Em dez jogos, são quatro vitórias para cada lado, além de dois empates.



Classificado na Copa do Brasil, o escrete vermelho-azul-branco chega para o confronto diante do Tricolor das Laranjeiras após vencer o Águia de Marabá por 2 a 0 na última quarta-feira, 26, e somar 8 a 1 no placar agregado. Na oportunidade, o técnico Vojvoda escalou uma equipe alternativa e preservou os titulares para o confronto do Campeonato Brasileiro.

Para o embate, Juan Pablo Vojvoda não deverá contar com o artilheiro Lucero, que trata um estiramento muscular na posterior da coxa direita. Outro desfalque é o goleiro João Ricardo, além do atacante Pedro Rocha, ambos no departamento médico. Thiago Galhardo, que sofreu um edema nos arcos costais, já treina com o elenco e deve voltar a ser titular diante do Flu.



Em boa fase, o Fluminense chega para o confronto diante do Leão, também classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil após superar o Paysandu-PA. Para o confronto, Fernando Diniz não terá o lateral-esquerdo Marcelo à disposição. O jogador não viajou para a capital cearense depois de sofrer lesão muscular na panturrilha diante do The Strongest-BOL, pela Libertadores, no dia 18 de abril.

Por outro lado, o técnico ganha reforço na defesa. Afastado desde fevereiro por uma lesão no menisco do joelho direito, o zagueiro Manoel, titular até então, está recuperado e volta a ser opção.

Fortaleza x Fluminense



Fortaleza

4-4-2: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Calebe e Pochettino (Lucas Sasha); Thiago Galhardo (Guilherme) e Moisés. Técnico: Vojvoda

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Manoel) e Alexsander; André, Lima e Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 29/4/2023

Horário: 16h30min

Árbitro: Raphael Claus-Fifa/SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis-Fifa/SP e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa/SP

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO

