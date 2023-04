Fortaleza divulga parcial com quase 40 mil torcedores confirmados para jogo contra o Fluminense

O Fortaleza divulgou nova parcial de torcedores confirmados para a partida contra o Fluminense. De acordo com o clube, 39.445 pessoas já garantiram presença no jogo deste sábado, 29, às 16h30min, na Arena Castelão, pela terceira rodada do Brasileirão.



Até o momento, 26.884 check-ins foram realizados pelos sócios torcedores do Leão do Pici. Além disso, 12.561 ingressos foram vendidos para o duelo. As vendas seguem normalmente nas lojas físicas e no site Efolia.



Os setores Premium, Especial, Bossa Nova e Inferior Sul já estão esgotados. Portanto, restam vagas na Superior Central, Superior Sul, Inferior Norte e Superior Norte (visitante).



Confira os valores dos ingressos:

Inferior Norte: R$ 40 (inteira)

Superior Sul (sócio torcedor): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Superior Central: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Visitante: R$ 100 (inteira)



