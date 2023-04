Com atacante e open bar, Fluminense promove evento para torcedores em bar de Fortaleza

O atacante John Kennedy, titular na estreia do time na competição, estará presente. A reunião de torcedores terá a presença de show de pagode e DJ, além de open bar com direito a consumo de água, suco, refrigerante e cerveja

Na véspera do duelo contra o Fortaleza pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense promoverá uma nova edição do “Tricolor em Toda Terra”, reunião de torcedores nas partidas fora de casa da equipe. O evento será realizado no Pagode da Diretoria, bar localizado na avenida Antônio Justa, 3525, no bairro Meireles. O atacante John Kennedy, titular na estreia do time na competição, estará presente.

A reunião de torcedores terá a presença de show de pagode e DJ, além de open bar com direito a consumo de água, suco, refrigerante e cerveja. Também haverá sorteio de produtos oficiais e um balcão de atendimento para quem desejar se associar ao clube.

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet e o evento está sujeito a lotação. O valor da entrada do primeiro lote é de R$ 90 para sócios e R$ 150 para quem não é associado ao clube.

Edição em Belém do Tricolor em Toda Terra reuniu torcedores e jogadores do Fluminense, como PH Ganso (Foto: MAILSON SANTANA/FOTO FLUMINENSE FC)



A partida contra o Fortaleza será no sábado, 29, às 16h30min, no Castelão.

Adversário do Leão vive bom momento

Comandado por Fernando Diniz, o Fluminense chega para o duelo contra o Fortaleza vindo de sete vitórias seguidas. A última derrota dos cariocas foi no dia 1º de abril, quando foram superados pelo Flamengo por 2 a 0.

SERVIÇO

Data e horário: 28/04 (sexta), das 17h às 22h30

Local: Pagode da Diretoria

Endereço: Av. Antônio Justa, 3525 - Meireles, Fortaleza (CE)

Valores 1º lote: R$ 90 (sócios) / R$ 150 (não-sócios)

*O consumo de bebidas alcóolicas é restrito a maiores de 18 anos

Venda de ingressos para sócios em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Vendas de ingressos para não-sócios em fluminensefc.futebolcard.com



Esaú Souza/Especial para O POVO

