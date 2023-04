Amorim comemora estreia no profissional do Fortaleza: "Sonho realizado"

Um dos destaques do Fortaleza na Copinha deste ano, o meia Amorim fez seu primeiro jogo pelo time profissional. A estreia aconteceu na vitória por 2 a 0 diante do Águia de Marabá, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 26. Após a partida, o atleta afirmou que é um “sonho realizado” atuar no Tricolor do Pici.



“Só agradecer a Deus pela oportunidade, venho me capacitando. Sonhei tanto, trabalhei muito para esse momento. É um sonho realizado, meu e da minha família. Desde criança, eu sempre sonhei em ser jogador profissional em um grande clube, que é o Fortaleza, onde eu fiz minha base, onde eu amadureci e agora tenho essa oportunidade. Agradecer a Deus, minha família, confiança do professor (Vojvoda) e continuar trabalhando e que seja um ano maravilhoso para o Fortaleza”, celebrou em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.



Amorim entrou aos 39 minutos da segunda etapa da partida na vaga de Romarinho. O meia foi novidade na reapresentação do elenco profissional do clube em janeiro deste ano. O atleta de 17 anos treina desde então com o restante do grupo principal no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.



O meia de 17 anos foi um dos principais nomes da campanha do Fortaleza na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atleta marcou dois gols e esteve entre os titulares do ex-técnico Leandro Zago em cinco dos seis jogos na competição.



