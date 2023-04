Rival do Fortaleza nas oitavas da Copa do Brasil será definido por sorteio

CBF ainda não divulgou a data do evento, mas histórico recente indica que deve acontecer poucos dias após encerramento da terceira fase do certame

O Fortaleza está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após golear por 6 a 1 na ida, o Tricolor do Pici superou o Águia de Marabá por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, 26. O adversário do Leão na próxima fase da competição nacional será definido por sorteio.



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou a data do evento. O histórico recente, entretanto, indica que o evento costuma acontecer poucos dias após a realização da última partida da fase anterior, que neste caso será encerrada nesta quinta-feira, 27.



O time comandado por Vojvoda estreou na competição já na terceira fase por ser uma das equipes brasileiras participantes da Libertadores. Com a classificação às oitavas, o clube embolsou uma premiação de R$ 3,3 milhões.



Na campanha de 2022, o escrete vermelho-azul-branco chegou até as quartas de final da competição após eliminar seu maior rival, o Ceará, nas oitavas. O clube do Pici caiu para o Fluminense depois de um amargo 3 a 2 no agregado com direito a reclamações por parte do Leão à arbitragem.



Próximo desafio



O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, 29, desta vez pela Série A do Brasileirão, quando encara o Fluminense. As equipes se enfrentam às 16h30min, na Arena Castelão, pela terceira rodada da competição.



