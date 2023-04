Águia de Marabá x Fortaleza ao vivo pela Copa do Brasil 2023; siga transmissão

Águia de Marabá e Fortaleza se enfrentam hoje, 26, às 19h30min, no Estádio Mangueirão (PA), em partida válida pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Após abrir uma larga vantagem no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Fortaleza volta a entrar em campo pela competição nacional na noite desta quarta-feira, 26. O Leão encara o Águia de Marabá, no Estádio Mangueirão, em Belém-PA, a partir das 19h30min. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Águia de Marabá x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Águia de Marabá x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Águia de Marabá e Fortaleza

Águia de Marabá

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

4-3-3: Axel Lopes; Bruno Limão, Rodrigo, David Cruz e Evandro; Danilo, Gabriel Agu e Castro; Adauto,Douglas e Luam Parede. Téc: Mathaus Sodré

Fortaleza

4-3-3: Maurício Kozlinski; Dudu, Benevento, Ceballos e Lucas Esteves; Zé Welison, Lucas Sasha e Zanocelo; Romarinho, Yago Pikachu e Romero. Téc: Vojvoda



Como chegam Águia de Marabá e Fortaleza para o jogo

É certo que Vojvoda não poderá contar com cinco jogadores do elenco leonino. Pedro Rocha, João Ricardo, Thiago Galhardo e Juan Martín Lucero estão entregues ao departamento médico e ficaram de fora da lista de relacionados. O zagueiro Bernardo Schappo, que ainda não estreou no Leão, disputou a competição pelo Ituano e não pôde ser inscrito pelo time cearense.

O Águia de Marabá, que vem de derrota na semifinal do Campeonato Paraense para o Paysandu por 1 a 0, terá todo o elenco à disposição contra o Tricolor do Pici. O técnico Mathaus Sodré ainda poderá contar com o retorno do meia Douglas Lima, além da presença dos recém-contratados Gabriel Agú e Wander Hudson, que jogaram o Parazão pelo Castanhal. (Com Guilherme Andrade)

Tags