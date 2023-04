Pela liderança do grupo B, Fortaleza enfrenta Esmac-PA no Brasileirão Feminino A2

O Fortaleza entra em campo pelo Brasileirão Feminino A2 neste domingo, 23. Pela segunda rodada, as Leoas enfrentam a Esmac-PA às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. A partida do grupo B é válida pela segunda rodada da primeira fase do certame.

O torcedor interessado em assistir ao jogo ao vivo no local pode comparecer com 1 kg de alimento para ter a entrada liberada. O embate também terá transmissão da TV Leão, canal do Fortaleza no Youtube.

Apesar de ainda ser o segundo jogo da temporada do time tricolor, já é um jogo de grande valor para o Fortaleza. Na primeira rodada, o time cearense venceu o JC Futebol Clube-AM por 1 a 0. Os três pontos somados colocaram o grupo tricolor entre as primeiras posições com 3B Sport-AM e Uda-AL. Para permanecer entre os classificados para a fase seguinte e tentar fazer frente com a equipe amazonense e o time alagoano pela liderança do chaveamento, as Leoas precisam superar a equipe paraense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Leia a coluna de futebol feminino do O POVO+

A Esmac-PA não deve fazer um jogo fácil para o Leão, no entanto. Na rodada passada, o grupo paraense foi derrotado em 3 a 1 pelo Uda-AL. Por isso, a partida é de total recuperação para o grupo. No momento, o time ocupa a vice-lanterna da competição sem pontos somados e -2 de saldo de gol.

A primeira fase do Brasileirão Feminino A2 é dividida em dois grupos com oito times em cada um deles e sete jogos a disputar. Se classificam para as oitavas de final os quatro melhores de cada chaveamento. Oitavas, quartas, semis e final ocorrem em formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Tags