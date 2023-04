Fortaleza encara Coritiba buscando vencer no Brasileirão

O Fortaleza entra em campo na noite deste domingo, 23, em busca de sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Diante do Coritiba, no estádio Couto Pereira, o Leão também vai lutar com o objetivo de ampliar sua sequência de invencibilidade na temporada, que já dura seis jogos. A partida é válida pela segunda rodada do Brasileirão e começa a partir das 18h30min.

Em excelente fase em 2023, o Tricolor do Pici vem de uma vitória histórica no meio de semana, quando superou o San Lorenzo, por 2 a 0, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Esta foi sua primeira vitória no país hermano, feito que pretende repetir em solo paranaense. Isso porque nunca conseguiu vencer o Coxa em Curitiba. Desde 1974, o Fortaleza conta seis derrotas e três empates atuando por lá.

Uma ótima oportunidade para quebrar esse tabu deve acontecer na noite deste domingo, uma vez que as equipes vivenciam momentos completamente distintos na temporada. Enquanto o Coritiba está há seis partidas sem vitória, período em que tomou 13 gols, o Fortaleza pode completar seu sétimo jogo seguido sem perder.

No lado do Coxa Branca, o confronto diante do Tricolor do Pici poderia marcar a estreia do técnico Antônio Carlos Zago, recém-chegado no comando da equipe paranaense, mas o treinador não foi regularizado em tempo hábil. Após dar início ao Brasileirão sofrendo uma goleada por 3 a 0 para o Flamengo, o Coritiba demitiu o português António Oliviera na terça-feira, 18, e contratou o novo treinador no dia seguinte.

Já o Fortaleza, que vem de um empate de 1 a 1 com o Internacional na primeira rodada, tem uma dor de cabeça em sua escalação. Sem Thiago Galhardo, que se recupera de lesão, Juan Pablo Vojvoda pode não contar também com o artilheiro Lucero, que sente dores na coxa e é dúvida para a partida. O outro desfalque do lado tricolor é o goleiro João Ricardo, que está no departamento médico, além do atacante Pedro Rocha.

CORITIBA X FORTALEZA

CORITIBA

4-3-3: Gabriel Vasconcellos; Natanael, Chancellor, Kuscevic e Victor Luís (Jamerson); Liziero, Junior Urso e Bruno Gomes; William Pottker, Alef Manga e Rodrigo Pinho. Técnico: Leomir de Souza (auxiliar)

FORTALEZA

4-4-2: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Calebe e Moisés; Pochettino e Silvio Romero (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Data: 23/4-2023

Horário: 18h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF-Fifa) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ-Fifa)

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Facebook Esportes O POVO e YouTube O POVO



