Após resultado histórico, Fortaleza vira a chave e foca na Série A

O Fortaleza vive uma excelente fase na temporada de 2023. Após uma vitória histórica pela Copa Sul-Americana no meio de semana, o Leão busca agora dar sequência ao trabalho vitorioso, só que com o foco voltado para a Série A do Campeonato Brasileiro. Sem retornar ao Ceará, o Tricolor já desembarcou na capital paranaense, onde encara o Coritiba na noite deste domingo, 23, na esperança de conquistar seus três primeiros pontos no Brasileirão.

Apesar de defender uma invencibilidade de seis jogos, a equipe de Juan Pablo Vojvoda não terá tarefa fácil pela frente. Historicamente, o Coxa sempre foi um adversário indigesto, principalmente quando joga sob seus domínios. Para se ter ideia, desde 1974 as equipes já disputaram 9 partidas no Paraná, sendo seis vitórias para os donos da casa e três empates.

Para quebrar a escrita, o Fortaleza quer repetir o feito da última quinta-feira, 20, quando superou por 2 a 0 o San Lorenzo, na Argentina. Naquela oportunidade, o Leão saiu vencedor pela primeira vez em uma partida atuando em solo argentino, feito bastante comemorado por Vojvoda. "Ganhar de visitante é sempre importante”, definiu ele, após o jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Lucero entra no DM e vira dúvida no Fortaleza para jogo contra o Coritiba

Vojvoda exalta jogadores e primeira vitória do Fortaleza na Argentina: "Dá confiança"

Fortaleza marcou 9 dos últimos 15 gols que fez na reta final das partidas

Caso consiga seguir esse mantra, o Tricolor de Aço vai somar seus primeiros três pontos no Brasileirão, já que na partida de estreia empatou em 1 a 1 com o Internacional, na Arena Castelão. Além disso, se o triunfo acontecer diante do Coritiba, o time cearense vai alcançar sua quinta vitória em sete jogos. Enquanto isso, o Coxa pode piorar ainda mais a fase vivida, isso porque contabiliza apenas uma vitória nos últimos oito jogos, mas 13 gols sofridos nesse mesmo período.

Para tentar aumentar ainda mais o prejuízo no lado de lá, o Leão deve explorar bastante seu setor ofensivo, o melhor entre os clubes da Série A em 2023. Ao todo, são 60 gols em 27 partidas disputadas, uma média superior a dois gols marcados por jogo. Apesar disso, uma dúvida paira sobre o artilheiro Lucero, que sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita e precisou ser substituído ainda aos 18 minutos do primeiro tempo da partida pela Sul-Americana.

Responsável por balançar as redes 12 vezes, Lucero pode dar lugar a Silvio Romero, caso não se recupere a tempo. Fora ele, o goleiro João Ricardo e os atacantes Thiago Galhardo e Pedro Rocha são os desfalques confirmados, pois seguem em tratamento no departamento médico do Leão. Esses atletas, inclusive, sequer viajaram com o restante do elenco no começo da semana.

O duelo entre Coritiba e Fortaleza acontece no estádio Couto Pereira a partir das 18h30min, com transmissão da Rádio O POVO CBN.



Tags