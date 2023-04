Wilton Pereira Sampaio apita jogo entre Coritiba e Fortaleza pela Série A

Duelo entre Coxa e Leão ocorre no domingo, 23, no Estádio Couto Pereira. Times se enfrentam pela segunda rodada da competição nacional

O Fortaleza visita o Coritiba no domingo, 23, às 18h30min, no Estádio Couto Pereira. O duelo entre Coxa e Leão, válido pela segunda rodada da Série A do Brasileirão, terá arbitragem FIFA.



Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, foi designado como árbitro principal para a partida. Ele será auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA) e Leone Carvalho Rocha. Leonardo Ferreira Lima será o quarto árbitro. A cabine do VAR será comandada por Rodrigo Nunes de Sa (FIFA).



Sobre o assunto Fortaleza ressalta tranquilidade com Colo-Colo na Fifa contra Lucero: "Não surpreende"

Fortaleza treinará no CT do Independiente; veja logística do Leão na Argentina

Fortaleza acerta empréstimo de zagueiro Habraão ao ABC

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após empatar na estreia com o Internacional, o Tricolor do Pici busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2023. A equipe enfrenta o time paranaense em meio à maratona de jogos fora de casa.



Nesta quinta-feira, 20, o Fortaleza enfrenta o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana. No domingo, 23, encara o Coritiba e, depois, ainda visita o Águia de Marabá pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira.

Tags