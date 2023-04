San Lorenzo x Fortaleza ao vivo pela Copa Sul-Americana 2023; siga transmissão

O Fortaleza entra em campo com o objetivo de manter a liderança do Grupo H da Copa Sul-Americana. Para isso, terá pela frente o adversário mais difícil da chave, o San Lorenzo, da Argentina. O duelo, que vale o topo da classificação, está marcado para esta quinta-feira, 20, às 19 horas, no Estádio Pedro Bidegain, conhecido como El Nuevo Gasómetro, pela segunda rodada da competição internacional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

San Lorenzo x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

San Lorenzo x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de San Lorenzo e Fortaleza

San Lorenzo

4-3-3: Batalla; Pérez, Gatonni e Gastón Hernández; Giay, Barrios, Elías e Braida; Peruzzi, Vombergar e Bareiro. Téc: Rubén Insúa

Fortaleza

4-4-2: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Moisés e Lucero. Téc: Vojvoda

Como San Lorenzo e Fortaleza chegam para a partida

Com a ausência de Thiago Galhardo, Vojvoda deverá mudar o esquema tático do Fortaleza e a equipe deve começar a partida com quatro jogadores no setor de meio de campo e apenas Moisés e Lucero no ataque. Assim, o treinador argentino poderá optar por três volantes, com Hércules ao lado de Lucas Sasha e Caio Alexandre; ou escalar Pochettino como meia de criação. O restante da equipe deve ser a mesma que enfrentou o Colorado.

O “time do Papa” vem de um empate sem gols diante do Talleres, pelo Campeonato Argentino. Para o embate, o San Lorenzo teve uma dúvida durante a semana após o jogador Jalil Elías sofrer uma fratura no nariz e traumatismo craniano. O atleta, no entanto, deve estar disponível para o embate, de acordo com a imprensa argentina.

