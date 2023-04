Tinga revela bastidores de renovação e diz: "Tenho condições de fazer mais história"

Capitão do Fortaleza conversou com o Esportes O POVO e detalhou como ocorreu a renovação contratual com o Leão

Com vínculo renovado até 2026, o lateral-direito Tinga, do Fortaleza, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO nesta sexta-feira, 14. Na oportunidade, o jogador revelou como e quando recebeu a proposta do Cruzeiro, clube gerido por Ronaldo Fenômeno.



“Foi tenso, nunca tinha vivido um momento desse. Em duas semanas eu estava muito perto de ficar e depois muito perto de sair. Foi um momento muito difícil, a gente tinha perdido a Copa do Nordeste (semifinal), chegou a proposta e eu ‘Não posso pensar nisso agora, tenho que ganhar esse título’. Eles (Cruzeiro) fizeram um esforço tremendo, queriam muito que eu fosse, e eu ficar foi uma das melhores coisas”, disse o camisa 2.



Durante a entrevista, o capitão tricolor ainda afirmou que, após a primeira final do Campeonato Cearense, estava decidido a ir jogar em Belo Horizonte. No entanto, o presidente do Leão, Marcelo Paz, pediu que houvesse uma conversa depois da segunda partida.



“Essa semana foi bem complicada. Depois do 2x1 (ida da final do Cearense) eu já tinha decidido que ia sair, tinha falado com a minha família, diretoria, Vojvoda. O Marcelo Paz falou: ‘Espera aí, vamos conversar depois do segundo jogo’. Eu sabia que ia ser bem complicado sair da forma que estava sendo, a cada dia que eu vinha (para o Pici) os funcionários me perguntavam.”



Conversas com Paz e Vojvoda

Após o pentacampeonato, a conversa ocorreu. De acordo com o próprio jogador, o encontro aconteceu na casa do mandatário tricolor, que se recusava a liberá-lo para jogar na Raposa. Porém, uma conversa com Vojvoda e o carinho dos torcedores se tornaram determinantes para a permanência.

“Muita gente me mandou mensagem de carinho, isso foi muito bom. Isso foi uma das coisas que fiquei feliz e mudei de ideia. Depois do título fui conversar com o presidente, fui na casa dele, ele não queria me liberar. Já estava decidido na segunda, mas aí chegou o Vojvoda. Ele falou que queria que eu permanecesse, conversei com ele e vi que ele queria mesmo que eu ficasse. Vários jogadores vieram falar comigo, os funcionários, o staff todo preocupado”, revelou.

Novo ciclo

Ao final, Tinga reafirmou seu desejo em permanecer no Fortaleza, clube que defende pela sétima temporada, e disse que esse será um novo ciclo para buscar títulos e vitórias pelo time do Pici.

“Na segunda-feira foi decidido, foi muito rápido. Eu estava muito longe daqui, mas fiquei muito feliz porque eu não queria sair nesse momento. Eu acho que tenho condições de fazer ainda mais história, conquistar mais títulos e agora é tudo do zero de novo. Vou me esforçar ao máximo.”



O lateral-direito já marcou 20 gols e foi autor de 32 assistências em 270 jogos com a camisa do Fortaleza. Ídolo tricolor, participou da conquista de seis títulos estaduais, uma Série B e duas Copas do Nordeste.



