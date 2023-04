Fortaleza x Internacional ao vivo pelo Brasileirão 2023; siga transmissão

Fortaleza e Internacional se enfrentam hoje, 15, às 18h30min, na Arena Castelão (CE), em partida válida pela 1ª rodada da Série A do Brasileirão 2023. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Internacional ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Internacional ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e Internacional

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Calebe; Moisés, Lucero e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

Internacional

4-4-2: Jhon; Igor Gomes, Vitão, Moledo e Renê; Gabriel Baralhas, Jhonny, Wanderson e Alan Patrick; Pedro Henrique e Alemão. Téc: Mano Menezes

Como Fortaleza e Internacional chegam para o jogo

O Fortaleza chega para o duelo confiante após golear o Águia de Marabá por 6 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil. Além disso, o grupo leonino começa a jornada no Brasileirão com moral depois da conquista do pentacampeonato estadual. O time comandado por Vojvoda sagrou-se campeão no último sábado, 8, após superar o rival Ceará.

Para o confronto, o técnico Vojvoda não poderá contar com Dudu e Lucas Crispim. O lateral-direito sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda no duelo contra o Águia de Marabá. O ala-esquerdo também trata de lesão muscular e já foi ausência no duelo da Copa do Brasil.



Já o internacional não vive bom momento na temporada. Apesar da vitória contra o CSA-AL na estreia da Copa do Brasil, o Colorado recebeu vaias no Beira-Rio. Eliminado nas semifinais do Campeonato Gaúcho, o Inter não vence como visitante há três partidas. Em 2023, ganhou apenas duas partidas das sete que disputou longe de seus domínios.



