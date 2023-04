Tinga projeta Série A e revela aprendizado com temporada de 2022

Lateral-direito e capitão do Fortaleza concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO e projetou principal competição do calendário tricolor

O primeiro turno do Fortaleza na Série A 2022 deixou lições no clube. Neste ano, a diretoria tricolor decidiu reforçar seu elenco para evitar uma campanha abaixo do esperado na principal competição do calendário tricolor.



Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o lateral-direito e capitão Tinga falou sobre o aprendizado na temporada passada e enalteceu o esforço da cúpula leonina para 2023.



“Três, quatro meses na zona de rebaixamento. Acho que a gente não quer mais passar por isso. Foi por isso que a diretoria investiu e a comissão técnica pediu mais jogadores para ter essa dinâmica de não diminuir a força da nossa equipe. Nosso time está muito forte”, afirmou.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Rival do Fortaleza na Série A, Inter desembarca com desfalques importantes

CBF altera data de jogo entre Coritiba e Fortaleza pelo Brasileirão

Com desconforto na coxa, Dudu retorna ao departamento médico do Fortaleza

Com isso, o camisa 2 projetou a disputa da Série A e comentou sobre o foco do time em cada competição. Neste ano, o Leão ainda joga, além do Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.



“Sabemos que esse ano não vamos passar dificuldades de jogadores, porque quem entrar vai dar conta do recado. Podemos focar em cada campeonato, não vamos pensar só na Sul-Americana agora e deixar o Brasileiro para depois. Vamos pensar desde o começo, coisa que não fizemos ano passado e agora vamos fazer.”



Pontapé inicial

Neste sábado, 15, o Fortaleza enfrenta o Internacional, na Arena Castelão, em seu primeiro compromisso pela competição nacional. Ainda na entrevista, Tinga classificou o duelo como “jogo da vida” e exaltou o adversário.



“Amanhã é o jogo da nossa vida, temos que pensar jogo a jogo. Ainda mais em casa, não podemos perder pontos, sabemos da dificuldade que vai ser. É o Internacional, uma grande equipe, ano passado terminou na vice-liderança. A gente sabe que vai ser difícil. Desde segunda-feira a gente estuda eles”, disse.

Tags