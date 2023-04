No Castelão, Fortaleza estreia na Série A diante do Internacional

Pela quinta temporada consecutiva no Brasileirão, o Leão entra em mais uma edição com a meta de conquistar vaga em um certame internacional

Embalado na temporada após pentacampeonato estadual e goleada na Copa do Brasil, o Fortaleza inicia caminhada na Série A 2023. O Tricolor do Pici recebe o Internacional neste sábado, 15, às 18h30min, na Arena Castelão, com o objetivo de largar com vitória e elevar a moral antes de visitar o San Lorenzo-ARG, pela Copa Sul-Americana.



Pela quinta temporada consecutiva no Brasileirão, o Leão entra em mais uma edição com a meta de conquistar vaga em um certame internacional. Para isso, o bom desempenho como mandante é fundamental e iniciar com um resultado positivo seria o cenário ideal diante de um calendário cheio.



O clube do Pici chega para o duelo confiante após golear o Águia de Marabá por 6 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil. Além disso, o grupo leonino começa a jornada no Brasileirão com moral depois da conquista do pentacampeonato estadual. O time comandado por Vojvoda sagrou-se campeão no último sábado, 8, após superar o rival Ceará.

Para o confronto, o técnico Vojvoda não poderá contar com Dudu e Lucas Crispim. O lateral-direito sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda no duelo contra o Águia de Marabá. O ala-esquerdo também trata de lesão muscular e já foi ausência no duelo da Copa do Brasil.



Já o internacional não vive bom momento na temporada. Apesar da vitória contra o CSA-AL na estreia da Copa do Brasil, o Colorado recebeu vaias no Beira-Rio. Eliminado nas semifinais do Campeonato Gaúcho, o Inter não vence como visitante há três partidas. Em 2023, ganhou apenas duas partidas das sete que disputou longe de seus domínios.



O técnico Mano Menezes terá desfalques importantes para o confronto. O centroavante Luiz Adriano e o zagueiro Gabriel Mercado estão com desgaste físico enão viajaram para Fortaleza. Além deles, seguem lesionados o meia Maurício e os laterais Mário Fernandes e Fabrício Bustos. O reforço Gabriel Barros ainda não foi regularizado e é outra ausência diante do Leão.



Por outro lado, o comandante gaúcho contará com os reforços do volante Rômulo e do atacante Jean Dias para o jogo. Os dois foram relacionados e ficam à disposição. O meia Alan Patrick, que deixou a última partida sentindo câimbras, deve iniciar entre os titulares.



O novo reforço tricolor, o meia Zanocelo acredita que a edição deste ano do campeonato deverá ter um nível acima dos anteriores e afirma que cada jogo será tratado como um final. “A gente sabe que vai ser o mais difícil de todos os tempos, só têm equipes gigantes. A gente vem trabalhando bem a semana. Meu pensamento e o do grupo é de que as 38 rodadas vão ser finais, é assim que tem que ser tratado o campeonato, passo após passo, que tenho certeza que vai ser um grande ano para nós”, ressalta.



Fortaleza x Internacional



Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pochettino; Moisés, Galhardo e Lucero. Téc: Vojvoda

Internacional

4-4-2: Keiller; Matheus Dias, Vitão, Moledo e Renê; Baralhas, De Pena, Johnny e Alan Patrick (Alemão); Wanderson e Pedro Henrique. Téc: Mano Menezes

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 15/4/2023

Horário: 18h30min

Árbitra: Edina Alves Batista-Fifa/SP

Assistentes: Neuza Ines Back-Fifa/SP e Fabrini Bevilaqua Costa-Fifa/SP

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral-VAR-Fifa/SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, CBN Cariri 93.5 FM, Facebook e YouTube O POVO

