Palco de Águia x Fortaleza, Mangueirão é reinaugurado com nova tecnologia

Após obras, estádio de Belém foi reinaugurado no último fim de semana e conta com novo sistema de acesso de torcedores

Após o duelo da última terça-feira, 11, Águia de Marabá e Fortaleza se enfrentam novamente no próximo dia 26, às 19h30min, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Os torcedores que marcarem presença no Mangueirão vão encontrar algumas novidades na entrada e nas dependências do estádio.

Reinaugurado oficialmente neste último final de semana, no clássico entre Remo e Paysandu, a nova estrutura do estádio corresponde aos padrões e diretrizes da Federação Internacional de Futebol (Fifa), garantindo a possibilidade de realização de grandes eventos esportivos de nível internacional.

Uma das principais novidades é a implementação do Sistema de Controle de Acessos Imply, que inclui validação de acessos com integração de Biometria, NFC, Bluetooth, RFID, Código de Barras 1D e 2D (QR Code). Esse serviço já presente em outros estádios como o Maracanã, Arena do Grêmio, Beira-Rio, Arena da Baixada, Arena Fonte Nova, Arena das Dunas e, futuramente, a Arena MRV.

Além de desenvolver soluções customizadas para atender as necessidades específicas de cada projeto, a empresa também oferece soluções para eventos, atrações culturais e organizações. Com diversas tecnologias de validação de ingressos integradas, o Mangueirão também vai otimizar a entrada nos jogos, assegurando agilidade e segurança.

"A nossa tecnologia vai oferecer uma alta precisão e confiabilidade para o controle de acessos de pessoas de alto fluxo. A solução permite gerenciar autorizações de acesso com restrições e permissões, bloquear usuários não autorizados ou sem identificação e apresentar saudações personalizadas com o nome de cada usuário", explica Tironi Paz Ortiz, Founder CEO da Imply.

“Agora, nós voltamos a entregar o Mangueirão moderno, com acessibilidade e à altura de receber grandes eventos. Queremos também que o Mangueirão seja um incentivo aos clubes paraenses, para que se sintam engajados e motivados a investir cada vez mais em seus times”, comentou o governador do estado Helder Barbalho.

