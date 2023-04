Fortaleza x Águia de Marabá ao vivo pela Copa do Brasil 2023; siga transmissão

A Copa do Brasil começa na noite desta terça-feira, 11, para o Fortaleza. O Leão estreia direto na terceira fase por ter sido campeão da Copa do Nordeste no ano passado. O adversário, definido por sorteio, é Águia de Marabá-PA, um velho conhecido do Tricolor, mas que há muito tempo não cruza o caminho do time do Pici. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.

Fortaleza x Águia de Marabá ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Águia de Marabá ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e Águia de Marabá

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Dudu, Benevenuto, Ceballos e Sammuel; Zé Welison, Pochettino e Calebe; Pikachu, Romarinho e Romero. Téc: Vojvoda

Águia de Marabá

4-4-2: Axel; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Evandro; Castro, Danilo Cerqueira, Balão Marabá e Adauto; Parede e Wander. Téc: Mathaus Sodré

Como Fortaleza e Águia de Marabá chegam para o jogo

Pode ser uma boa oportunidade para a estreia do meia Zanocelo, que foi contratado recentemente. Até mesmo o goleiro Koslinski, que chegou há mais tempo, tem chance de ser testado. As baixas são apenas Pedro Rocha e João Ricardo, que estão no departamento médico há um mês. O zagueiro Schappo, por outro lado, não poderá atuar com a camisa tricolor na competição por já ter entrado em campo pelo Ituano nesta edição do certame.

O time de Marabá não possui nenhum desfalque e pode promover a estreia do lateral-esquerdo Evandro e do meia Douglas Lima. os paraenses sustentam uma invencibilidade de oito partidas.

