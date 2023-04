Bernardo Schappo é desfalque do Fortaleza na Copa do Brasil

O zagueiro Bernardo Schappo ainda precisará esperar mais um pouco para poder estrear com a camisa do Fortaleza. O defensor, contratado no início de abril, será desfalque do Tricolor nesta terça-feira, 11, na partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá.

O jogador não poderá defender o Fortaleza na competição por já ter disputado o torneio pelo Ituano, conforme estabelecido no regulamento. Bernardo Schappo esteve em campo pelo time paulista no confronto da 2ª fase, que culminou na eliminação do Ceará na Copa do Brasil.

O reforço para a zaga tricolor está apto para ajudar o Leão na Série A do Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. O Tricolor pagou R$ 1,8 milhão ao Ituano para comprar 70% dos direitos econômicos do jogador. Bernardo Schappo assinou contrato com a equipe cearense até o fim de 2026.

Outro zagueiro que também não poderá defender o escrete do Pici na Copa do Brasil é Alix Vinícius. O atleta retornou ao Fortaleza depois do período de empréstimo ao Volta Redonda-RJ para disputar o Campeonato Carioca. O defensor atuou pelo Voltaço em duas partidas da competição nacional.

