Fortaleza monitora meia-atacante David Braga e avalia investida

Jogador de 21 anos do Athletic-MG entra na mira do Leão do Pici. Clube do Interior de Minas Gerais exerceu opção de compra, mas deve negociá-lo para a sequência da temporada

A pouco menos de duas semanas do encerramento da janela de transferências do mercado nacional, o Fortaleza segue atento às possibilidades para reforçar o elenco. O meia-atacante David Braga, de 21 anos, entrou na radar do Tricolor, que monitora a situação do jogador e avalia realizar investida, apurou o Esportes O POVO.

David se tornou titular do Athletic-MG na reta final do Campeonato Mineiro, disputou seis partidas — cinco pelo Estadual e uma pela Copa do Brasil — e não balançou as redes nem deu assistência, mas despertou interesse no mercado da bola. O porte físico do camisa 10, que é canhoto, e a idade são vistos como fatores atrativos por outros clubes.

O time de São João Del Rei (MG) chegou à semifinal da competição local, o que atraiu holofotes para peças do elenco. David Braga, inclusive, foi eleito o melhor jogador em campo na partida de ida da semi, diante do Atlético-MG.

O desempenhou levou o Athletic-MG a adquirir o atleta do Desportivo Brasil-SP e firmar contrato definitivo. A partir de agora, as partes devem passar a ouvir propostas e abrir negociações, já que o clube disputará a Série D do Campeonato Brasileiro e David se projetou no mercado. Um empréstimo com opção de compra é considerada a alternativa mais viável para uma transferência.

O Leão monitora a situação e estuda avançar para uma negociação, ciente de que outras equipes da Série A também devem realizar este movimento — o interesse do Tricolor foi divulgado inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola. O clube do Pici segue de olho no mercado e já tinha tentado a contratação de Gabriel Barros, do Ituano-SP.

O time encaixado de Juan Pablo Vojvoda, a torcida e a estrutura são motivos que fazem David Braga ver a possibilidade de defender o Fortaleza com bons olhos, soube o Esportes O POVO.

