Atacante Guilherme busca sequência pelo Fortaleza: "quero ajudar o clube em campo"

Jogador voltou a jogar diante do Palestino e na segunda partida da final do Estadual quer uma oportunidade. Atleta soma dois gols e uma assistência pelo Leão

Na partida de ida da final do Campeonato Cearense, o atacante Guilherme voltou a ser relacionado após 15 dias no departamento médico. O jogador, no entanto, não foi utilizado por Vojvoda e só voltou a jogar pelo Leão diante do Palestino, na última quarta-feira, 5. À disposição, o camisa 29 espera voltar a ajudar o Tricolor, em um momento de decisão.

“Por conta da pancada que tive na coxa no nosso último jogo pela Libertadores, acabei ficando de fora de algumas partidas e foram só jogos decisivos. Confesso que não foi nada fácil esse período, por que meu desejo era estar em campo ajudando meus companheiros. Mesmo assim, fiquei na torcida por eles. Já me recuperei, estou bem e agora quero ajudar o clube em campo”, disse.

Guilherme possui dois gols e uma assistência em nove partidas disputadas. O curioso é que esses números foram construídos somente em partidas de competições internacionais. “Fico feliz pela performance que tenho tido nas competições internacionais pelo Fortaleza. São jogos diferentes, com outra atmosfera. Fico feliz pelos gols na Libertadores e também por ter feito um grande jogo na estreia da Sul-Americana, ainda mais com a vitória”, comentou.

Agora, o jogador precisa repetir os feitos nos certames nacionais. A volta da final do Estadual, neste sábado, 8, é uma boa oportunidade para tentar voltar a marcar. Guilherme sabe da importância do título para o Tricolor e afirmou que está à disposição para ajudar.

“Sábado temos uma grande decisão, uma final contra nosso maior rival, além da possibilidade de sermos campeões. Para o clube é ainda mais importante por podermos fazer história e sermos cinco vezes campeões cearenses seguidos, nos tornar Penta. Vamos em busca disso, com muita humildade e ciente da nossa responsabilidade. Sabemos que a torcida vai nos apoiar o tempo inteiro”, concluiu.



