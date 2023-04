Marcelo Paz diz que briga entre torcidas do Fortaleza é empecilho para treino aberto

As confusões entre torcidas organizadas do Fortaleza voltou a ser tema no Pici. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 6, Marcelo Paz, presidente do clube, comentou sobre como os atritos na arquibancada impactam não só nos jogos do Leão, mas também fora. O mandatário citou a insegurança como exemplo para justificar a ausência de treinos abertos ao público.

“Infelizmente ainda existe dentro da nossa torcida uma briga entre duas torcidas organizadas que impede, inclusive, que a gente faça treino aberto no Pici. ‘A, treino aberto, treino aberto’, como que eu vou fazer um treino aberto com risco de ter briga aqui dentro do Pici? Não posso fazer isso, é loucura. Se no estádio, com policiamento e segurança a gente não consegue 100% garantir, imagine aqui no Pici que não é um espaço tão adequado quanto a Arena Castelão”, explicou.

Defensor de treino aberto

Marcelo Paz reforçou que, apesar de ser um defensor do treino aberto, não há condições para que isso aconteça enquanto as torcidas não selarem um acordo de conciliação. O mandatário, inclusive, relembrou um caso que ocorreu nas vésperas do duelo contra o Moto Club, pela fase de grupos da Série C, em 2017.

“É uma questão de responsabilidade. Lamento muito. Sou um dos maiores defensores de treino aberto. Sempre defendi treino aberto, mas no momento não dá. O risco é muito grande, infelizmente. A ponto de que no Castelão ainda vai ter a divisão da própria torcida do Fortaleza, com um espaço vazio para separar uma torcida da outra. Vai ser menor o espaço que no último clássico. Enquanto eles não se entenderem e aí vou dizer novamente, já chamei, conversei. Parece que tem uma tentativa. Que sábado seja harmônico, mas não dá para ter sem divisão”, concluiu.



