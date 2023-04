Fortaleza tem o melhor ataque entre os times da Série A em 2023

Prestes a estrear na Copa Sul-Americana e às vésperas do início do Brasileirão, o Fortaleza lidera importante estatística. O Tricolor do Pici possui o melhor ataque entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro em 2023, de acordo com dados do site SofaScore.



Nesta temporada, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda já balançou as redes 45 vezes, em 22 jogos disputados. Já no setor de defesa, o Leão sofreu 17 tentos, acumulando, assim, um saldo positivo de 28 gols .



O bom desempenho ofensivo passa pela qualidade e rendimento, principalmente, dos atacantes do elenco. Decisivo, o centroavante Lucero balançou as redes em 10 oportunidades e é o artilheiro do escrete vermelho-azul-branco na temporada. Outros jogadores também vêm contribuindo para elevar o número de tentos do time no ano. Thiago Galhardo, com oito gols, é o vice-artilheiro da equipe no ano.



Além disso, no esquema do técnico Vojvoda, os meio-campistas também aparecem como "armas surpresas" na área adversária muitas vezes. No Clássico-Rei do último sábado, 1º, aliando combatividade e boa saída de bola, os volantes Caio Alexandre e Lucas Sasha ditaram o ritmo da equipe no confronto e garantiram a vitória tricolor por 2 a 1.



Na atual temporada, o Fortaleza soma 14 vitórias, dois empates e seis derrotas, com um aproveitamento de 66,7%. Neste recorte, o time acumula algumas goleadas. Entre as mais recentes estão os triunfos pelo placar de 4 a 0 diante do Santa Cruz, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste; e do Ferroviário, duas vezes, pelas quartas de final do Nordestão e semifinal do Campeonato Cearense.



Veja números do Fortaleza em 2023:

22 jogos;



14 vitórias;



2 empates;



6 derrotas;



66.7% aproveitamento;



45 gols marcados;



17 gols sofridos;



28+ saldo de gols.



Estreia na Sula



O Tricolor tem um importante compromisso no meio desta semana. Nesta quarta-feira, 5, os comandados de Juan Pablo Vojvoda entram em campo para disputar a partida de estreia na Copa Sul-Americana. O adversário será o Palestino, do Chile, na Arena Castelão, às 19 horas.



