Elenco do Fortaleza assiste a palestra sobre diretrizes CBF para a arbitragem

Com a proximidade do início da Série A, a CBF enviou o ex-árbitro e atual assessor de arbitragem Almeida Filho para dar uma palestra aos jogadores e comissão técnica do Fortaleza sobre as novas diretrizes da comissão nacional de arbitragem, que serão colocadas em prática no Campeonato Brasileiro.

Por cerca de uma hora, em uma sala de reuniões no Pici, na tarde de segunda-feira, 3, foram abordados assuntos como as mudanças nas linhas do VAR, a exibição das decisões do árbitro de vídeo nos telões dos estádios, situações de faltas para cartão vermelho e amarelo, mão na bola e outros pontos específicos.

Todos os clubes da Série A estão recebendo a mesma palestra, com assessores designados pela CBF. Nas próximas semanas, os clubes da Série B deverão receber o mesmo procedimento.

No Estado do Ceará, Almeida Filho é o palestrante designado. Outros clubes que vão disputar o Campeonato Brasileiro também podem solicitar a palestra.



