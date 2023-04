Fortaleza inicia venda de ingressos para Clássico-Rei decisivo da final do Cearense

As equipes se enfrentam no próximo sábado, 8, às 16 horas, na Arena Castelão, em duelo de volta da decisão do Estadual

Após vitória por 2 a 1 no duelo de ida, o Fortaleza terá pela frente confronto decisivo diante do Ceará. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 8, às 16 horas, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da final do Campeonato Cearense. Os ingressos para o Clássico-Rei, que definirá o campeão estadual 2023, já estão disponíveis.

A comercialização das entradas ocorre tanto de forma virtual, no site efolia, quanto nas lojas oficiais do clube.



São quatro opções de bilhetes para a torcida tricolor: R$ 50,00 (Inferior Sul), R$ 50,00 (Superior Central), R$ 50,00 (Superior Sul) e R$ 80,00 (Bossa Nova). Os custos são referentes à valor cheio, mas há meia-entrada em todas áreas da praça esportiva.

Confira os valores dos ingressos

Superior Sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Superior Central: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Inferior Sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Bossa Nova: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Onde adquirir

Site efolia e pontos físicos (Lojas Leão 1918).



