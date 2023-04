Elenco do Fortaleza ganha cinco novos inscritos para a Sul-Americana

O Fortaleza estreia na Copa Sul-Americana de 2023 nesta quarta-feira, 5, contra o Palestino-CHI, no Castelão e conta com cinco ateltas a mais no elenco, que não estavam disponíveis durante a disputa das fases 2 e 3 da Libertadores da América.

Em contrapartida, saiu da lista de inscritos do Leão o atacante Júnior Santos, que vai defender o Botafogo no torneio da Conmebol. As mudanças na lista de inscritos foram feitas na semana passada e alguns atletas aguardavam a entrada no BID até esta segunda, como foi o caso de Zanocelo, que já está regularizado.

Além do meio campista vindo por empréstimo do Santos, integram o elenco do Fortaleza para a Sul-Americana, além dos atletas que estavam inscritos para a Libertadores, os goleiros Maurício Kozlinski e Bruno Guimarães, sendo este último da base; o zagueiro recém-contratado, Bernardo Schappo, além do também zagueiro Alix Vinícius, que retornou de empréstimo do Volta Redonda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todos passam a ser opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda, para a montagem do time que enfrenta o Palestino. Ter mais opções é importante, uma vez que o time tem uma final de Campeonato Cearense três dias depois de jogar pela Sul-Americana, contra o maior rival, que por sua vez terá a semana livre para treinar.

O duelo do Leão pela “Sula” está marcado para às 19 horas de quarta, no Castelão.



Tags