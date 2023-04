Fortaleza joga por empate para ser campeão estadual; veja cenários

Tricolor do Pici possui a vantagem do empate após vencer o Vovô pelo placar de 2 a 1, no duelo de ida da final do Campeonato Cearense

O Fortaleza derrotou o Ceará por 2 a 1, neste sábado, 1º, na Arena Castelão, em duelo de ida da final do Campeonato Cearense. Com o triunfo, o Tricolor do Pici só precisa de um empate para garantir o título do Campeonato Cearense 2023.

De acordo com o regulamento, para levantar a taça logo no tempo normal de partida, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda poderá até empatar no jogo da volta. Vitória por qualquer placar também assegura o pentacampeonato estadual ao Leão.

Há ainda a possibilidade de decisão em disputa de pênaltis. Caso o Leão seja derrotado com placar de um gol de diferença, o campeão será definido em cobranças de penalidades máximas.

O duelo decisivo está marcado para o próximo sábado, 8, também às 16 horas, na Arena Castelão.

Cenários para o Fortaleza ser campeão

Empate ou vitória, por qualquer placar;



Vitória nos pênaltis em caso de derrota por um gol de diferença no tempo normal.

