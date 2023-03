Expulso no Nordestão, Galhardo só cumprirá suspensão se for punido no STJD; entenda

O atacante foi expulso no segundo tempo do Clássico-Rei desta quarta-feira, 29, válido pela semifinal da Copa do Nordeste. A data do julgamento do atleta ainda não está marcada

O atacante Thiago Galhardo foi expulso no Clássico-Rei desta quarta-feira, 29, que culminou na vitória por 3 a 2 do Ceará sobre o Fortaleza, pela semifinal do Nordestão. Agora, o atacante aguarda julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para saber se irá cumprir, ou não, a suspensão.

A suspensão automática cai por terra quando o time encerra a participação dentro da competição no jogo em que o atleta foi expulso. Este foi o caso de Galhardo. O atacante foi para o vestiário mais cedo no último jogo do Leão do Pici na Copa do Nordeste e, por isso, só cumprirá a suspensão caso seja punido no STJD.

Sobre o assunto Galhardo pede desculpas após expulsão no Clássico-Rei e cita compromisso com Fortaleza

Fortaleza inicia venda de ingressos para Clássico-Rei da final do Cearense

Vojvoda diz que Fortaleza precisa estar "com a cabeça limpa" para melhorar o desempenho

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A data do julgamento ainda está indefinida, assim como o tamanho do gancho que o atleta poderá pegar. A quantidade de jogos suspensos do atleta dependerá do artigo que for denunciado no STJD.

Expulsão de Galhardo

Reserva no Clássico-Rei desta quarta-feira, 29, Thiago Galhardo entrou no jogo apenas no intervalo. Com nove minutos de bola rolando no segundo tempo, o atacante acertou o volante Richardson, do Ceará, com o cotovelo e o árbitro Marcelo de Lima Henrique advertiu o atleta leonino com o segundo cartão amarelo.

“Aos nove minutos do segundo tempo, expulsei em virtude do segundo cartão amarelo, o atleta nº 91, sr. Thiago Galhardo do Nascimento Rocha, da equipe do Fortaleza, por atingir com o braço de forma temerária o rosto de seu adversário, o sr. Richardson Fernandes dos Santos, da equipe do Ceará SC, na disputa de bola”, explicou o árbitro na súmula da partida.

O primeiro cartão amarelo de Galhardo foi no primeiro tempo, quando ainda estava no banco de reservas. O jogador recebeu uma advertência por reclamar de forma acintosa.

Tags