Atleta do Fortaleza, Brítez se envolve em acidente com motociclista após treinamento

O zagueiro do Leão do Pici colidiu com um motociclista após avançar a preferencial em uma rua próxima ao CT do clube

O zagueiro Emanuel Brítez, titular do Fortaleza nos últimos jogos, passou por um momento de angústia na noite desta segunda-feira, 27. O defensor se envolveu em um acidente ao colidir com um motociclista, que foi ao chão, logo após deixar o local de treinamento da equipe, no bairro Jóquei Clube, na capital cearense.

A colisão ocorreu após o atleta de 31 anos avançar a preferencial em uma rua, localizada nas redondezas do Centro de Excelência Alcides Santos, CT do clube. Logo após o acidente, a vítima sentiu dores nas costas, além de ferimentos leves, mas está consciente e com quadro de saúde estável.

Sobre o assunto San Lorenzo: conheça o time do papa, rival do Fortaleza na Sul-Americana

Fortaleza na Sula: Alex Santiago elogia San Lorenzo e prega respeito aos adversários

Fortaleza na Sul-Americana: sorteio define grupo e os adversários

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Brítez, acompanhado de outros funcionários do clube do Pici, permaneceu no local até que o motociclista fosse socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao hospital. O atleta prestou o suporte necessário à vítima e irá arcar com todos os prejuízos financeiros.

Houve, inclusive, troca de contatos telefônicos entre o zagueiro, funcionários do Fortaleza e familiares do motociclista. Todas as partes envolvidas estão em contato e acompanhando de perto da situação.

Tags