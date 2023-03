Fortaleza x Ferroviário ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

Fortaleza e Ferroviário estão prestes a escrever mais um importante capítulo para a história do Clássico das Cores. Desta vez, as duas equipes da capital cearense se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Nordeste, em jogo único. O confronto acontece na tarde deste sábado, 25, às 16h30min, na Arena Castelão, com mando de campo do Tricolor do Pici. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Ferroviário ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Ferroviário ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e Ferroviário

Fortaleza

3–5-2: Fernando Miguel; Ceballos, Benevenuto, Titi; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino, Lucas Crispim e Calebe; Lucero e Romarinho. Técnico: Vojvoda

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Éder Lima, Roni Lobo, Lincoln e Mattheus Silva; Vinícius Paulista, Juninho Quixadá, Deizinho, e César Sampaio; Kiuan e Ciel . Técnico: Paulinho Kobayashi.

Como chegam Fortaleza e Ferroviário para o jogo

Por ter feito melhor campanha na fase de grupos do Nordestão, a equipe de Juan Pablo Vojvoda terá a vantagem de ser o mandante no confronto. Portanto, grande parte das arquibancadas do Gigante da Boa Vista estarão disponíveis para o torcedor leonino. Caso o confronto termine empatado, ele será definido nas penalidades.



Para o confronto, a comissão técnica do Fortaleza terá uma série de desfalques por lesão, além de Brítez, que está suspenso pelo terceiro amarelo. Os atletas no departamento médico são: Pedro Rocha, Lucas Esteves, Tinga, Guilherme, João Ricardo e Sammuel.



Pelo lado do Ferroviário, quatro atletas seguem como dúvida para o clássico: Vinícius Paulista, Alisson, Matheus Lima e Wesley. O quarteto está no departamento médico do Tubarão, se recuperando de lesões. (Com Guilherme de Andrade)





Tags