Henrique Gurgel disputa o Cearense de Paranatação buscando vaga no Brasileiro

O torneio acontece durante este final de semana no Náutico e serve como seletiva para o Campeonato Brasileiro de Natação Paralímpica

O nadador Henrique Gurgel, que representa o Fortaleza Esporte Clube, entrará na piscina neste final de semana para participar da Copa Cearense de Paranatação, competição que vale como seletiva para o Campeonato Brasileiro de Natação Paralímpica.

Multicampeão na modalidade, Henrique disputará as provas dos 200m livres e 150m medley, pelo qual é hexacampeão brasileiro. A Copa Cearense de Paranatação acontece no clube do Náutico durante os dias 25 e 26 de março.

Além desta busca pela vaga para o Campeonato Brasileiro, o nadador também tem como foco as demais competições que acontecerão ao longo do ano, como torneios internacionais que serão disputados em Portugal e na Alemanha.