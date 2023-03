Paz explica contratação de Kozlinski: "Preencher uma lacuna emergencial"

O Fortaleza contratou o goleiro Maurício Kozlinsk até o fim da temporada 2023. O arqueiro estava no Guarani-SP antes de se transferir ao Pici.

O presidente Marcelo Paz explicou que a contratação de Kozlinsk “preenche uma lacuna emergencial”, uma vez que João Ricardo sofreu uma lesão e ficará indisponível por 45 a 60 dias.

“A chegada do Kozlinski vem preencher uma lacuna emergencial com a lesão do João Ricardo. O João pode ficar de fora de 45 a 60 dias e a gente vai ter muitos jogos decisivos e é importante ter mais um goleiro experiente, que vem bom número de atuações nos últimos anos e que pudesse estar disponível para ser inscrito ainda na Copa do Nordeste, pudesse jogar Copa do Brasil e as demais competições, como a Sudamericana e Brasileiro”, explicou o presidente.

Sondagem no passado

Paz ainda revelou que o clube já vinha observando o goleiro no ano anterior, mas a contratação naquele momento não foi possível.

“É um atleta que já tínhamos observado também no ano passado na contratação do Luan Polli, mas naquele momento o Maurício não podia sair do Guarani e, neste momento, foi possível a vinda dele, fizemos a avaliação ontem (19) porque a lesão do João foi no sábado à noite. O Departamento de Futebol, o preparador de goleiros Santiago e todo mundo se mobilizou, depois entrou em campo o Papellin e o Alex para viabilizar a questão contratual”, completou.

