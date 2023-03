Fortaleza enfrenta Santa Cruz em busca de garantir mando das quartas do Nordestão

Tricolor precisa terminar em uma das duas primeiras posições do Grupo A e, para isso, precisa pelo menos empatar no Arruda, contra a Cobra Coral

Classificado por antecipação, o Fortaleza entra em campo na noite desta quarta-feira, 22, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, com o intuito de garantir o jogo único das quartas de final do torneio em casa. Para isso, precisa terminar em primeiro ou segundo lugar no Grupo A.

Com 15 pontos, o Leão é o atual vice-líder da chave, estando um ponto atrás do líder Sport-PE e dois à frente de Ferroviário e CRB-AL, que completam o G-4. Com um empate nesta noite, o time de Juan Pablo Vojvoda já garante a segunda posição, já que mesmo alcançado pelos dois times que estão logo atrás em número de pontos, ganharia no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias.

Se quiser lutar pela liderança, no entanto, até para somar mais pontos e ser mandante do jogo de volta em uma eventual final, o Fortaleza vai ter que vencer o Santa Cruz-PE em pleno Arruda. O jogo está marcado para iniciar às 21h30min.

Acontece que o time coral tem a partida contra o Fortaleza como de vida ou morte na competição. Fora do G-4 do Grupo B, a Cobra Coral só se classifica se ganhar nesta última rodada, além de torcer por tropeço de Náutico ou Sergipe ou ABC — este último, se empatar, o Santa ainda precisa tirar a diferença de saldo de gols.

Sobre o assunto Sammuel deve desfalcar Fortaleza por até quatro semanas

Brítez será julgado no STJD por expulsão contra o Náutico

Paz explica contratação de Kozlinski: "Preencher uma lacuna emergencial"

O time treinado por Ranielli Ribeiro tem apenas uma baixa confirmada, que é o lateral-esquerdo Marcus Vinícius, expulso na partida passada. O substituto deve ser Ítalo Silva. O volante Daniel Pereira e o atacante Maranhão podem retornar, mas são tratados como dúvida. O time coral vai usar força máxima diante das peças que estiverem disponíveis.

No caso do Fortaleza, há dúvidas sobre o que Vojvoda vai lançar a campo. Na coletiva que concedeu após a vitória sobre o Ferroviário, no Estadual, o argentino deixou uma dúvida se vai ou não poupar jogadores.

O ala-direita Yago Pikachu, que saiu de campo de maca no domingo, já está recuperado e viajou com a delegação. Já o recém-contratado, goleiro Maurício Kozlinski, apesar de ter sido regularizado a tempo, ficou no Pici.



Santa Cruz x Fortaleza

Santa Cruz-PE

4-4-2: Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo e Ítalo Silva; Arthur, Anderson Paulista (Baraka), Felipe Gedoz e Chiquinho; Pipico e Lucas Silva. Téc: Ranielle Ribeiro

Fortaleza

4-4-2: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Caio Alexandre, Pochettino e Calebe; Thiago Galhardo e Lucero. Téc: Vojvoda

Local: Estádio do Arruda, em Recife/PE

Data: 22/3/2023

Horário: 21h30min

Árbitro: José Ricardo Laranjeira/AL

Assistentes: Esdras de Lima Albuquerque/AL e Maxwell Rocha/AL

Transmissão: TV Jangadeiro, ESPN, Canal Nosso Futebol, OneFootball, Rádio O POVO CBN AM 1010, Facebook e YouTube O POVO

