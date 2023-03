Com Pikachu, Fortaleza desembarca em Recife para encarar o Santa Cruz pelo Nordestão

O Fortaleza desembarcou em Recife para enfrentar o Santa Cruz, em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Tricolor do Pici embarcou na manhã desta terça-feira, 21, e chegou por volta de meio dia na capital pernambucana.

A partida está marcada para essa quarta-feira, 22, no estádio do Arruda. A bola vai rolar às 21h30min, no horário de Brasília. A equipe vai realizar o último treino antes do confronto na tarde dessa terça, no CT do Retrô.

Pikachu na delegação

Dúvida por conta de um pisão sofrido na partida contra o Ferroviário, o ala-direito Yago Pikachu estava com a delegação e viajou junto com a equipe para Recife. O atleta havia treinado em campo normalmente na última segunda-feira, 20, após ser avaliado preventivamente pelo departamento médico, que julgou não ser necessário a realização de exames de imagens.

Em contrapartida, o Leão não contará com o meia Sammuel. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Ferroviário, mas deixou a partida após nove minutos depois de sofrer uma entrada dura.

Além dele, o Fortaleza não conta com João Ricardo, Tinga, Lucas Esteves e Pedro Rocha, que estão no departamento médico. Dudu e Guilherme são dúvidas para a partida.

Cenários para o Tricolor

O Fortaleza entra em campo com o objetivo de terminar a fase de grupos do Nordestão na liderança do Grupo A. A equipe possui 15 pontos e está na segunda colocação, um a menos que o líder Sport. O Tricolor precisa vencer e contar com um tropeço do Rubro-Negro para ficar na primeira posição.

