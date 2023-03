Brítez será julgado no STJD por expulsão contra o Náutico

O zagueiro Emanuel Brítez será julgado no STJD pela expulsão sofrida no jogo contra o Náutico, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. No lance, que ocorreu aos 41 minutos do primeiro tempo, o defensor derrubou o adversário na entrada da grande área e impediu uma chance clara de gol, recebendo cartão vermelho direto.

Ele será julgado com base no Artigo 250 do CBJD, que trata sobre as infrações relativas à disputa das partidas, que diz: “impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras de disputa do jogo, uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente”. A pena prevista é suspensão de uma a três partidas.

Fortaleza também será julgado

O Tricolor também foi denunciado pelo STJD por conta de uma garrafa arremessada ao campo no momento do gol do Náutico, conforme relatou o árbitro em súmula.

A pena para esse tipo de infração é multa, que varia de R$ 100,00 a R$ 100.000,00.

Data de julgamento

O clube e o atleta serão julgados pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD na próxima quinta-feira, 23, às 11 horas, no Plenário do STJD, no Rio de Janeiro.

