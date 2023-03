Técnico do Cerro projeta jogo contra Fortaleza: "Interessante e intenso"

Equipes duelam nesta quinta-feira, 16, às 19 horas, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores

O Fortaleza tem decisão marcada em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Nesta quinta-feira, 16, o Tricolor do Pici encara o Cerro Porteño, a partir das 19 horas, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção.

O técnico do time paraguaio, Facundo Sava, em coletiva após comentou empate em 3 a 3 com o Auriazul pelo Campeonato Paraguaio, comentou sobre a partida. O treinador afirmou que será um jogo intenso devido às características ofensivas das duas equipes.



"Somos duas equipes que gostam de atacar. De nossa parte, podemos dizer que pressionamos bem assim, que creio que será um jogo interessante e intenso como foi na ida", disse.

O treinador também falou sobre a formação do time e quem deve substituir o lateral-esquerdo Rivas, expulso na partida de ida. “Temos várias opções. Queríamos ver qual era a melhor opção para quinta-feira. Linha de quatro com (Eduardo) Brock, que já havia jogado na lateral em seu time. Queríamos ver o Álvarez como um zagueiro que se saiu bem no primeiro jogo”, explicou.

Assim, a equipe deve entrar em campo com a seguinte formação: Jean Fernandes; Alberto Espínola, Patiño, Pedro Álvarez e Gabriel Báez; Cláudio Aquino, Ángel Cardozo Lucena, Wilder Vieira e Federico Carrizo; Diego Churín e Robert Morales.

O atacante Robert Morales pediu concentração do Cerro desde o início do jogo. "O Fortaleza tem jogadores muito rápidos, devemos estar concentrados desde o início e não relaxarmos", frisou.

Com a derrota por 1 a 0 na partida de ida, um dos caminhos possíveis para o Tricolor do Pici garantir vaga na fase de grupos da Libertadores é resolver o confronto logo no tempo normal, ou seja, nos 90 minutos. Para isso, a equipe de Vojvoda precisará vencer o time paraguaio fora de casa por dois ou mais gols de diferença.



