"É o jogo mais importante do ano", diz Caio Alexandre sobre decisão contra o Cerro

O Fortaleza enfrenta o Cerro Porteño nesta quinta-feira, 16, às 19h, em jogo de volta da terceira fase preliminar da Libertadores. Disputada no Estádio La Olla, a partida definirá o futuro do clube tricolor em competições continentais.

Em busca de uma vaga na fase de grupos, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar a classificação de forma direta. Caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis. Em caso de eliminação, o time disputará a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Ciente da importância do confronto, o volante Caio Alexandre comentou, em entrevista coletiva nesta quarta, 15, que a partida é a "mais importante do ano" para o Fortaleza e reafirmou o objetivo da equipe.

"É o jogo mais importante do ano. O Fortaleza quer entrar na fase de grupos de uma Libertadores, nós, jogadores, queremos jogar. Isso é importante para o ano tanto financeiramente quanto institucionalmente. A gente vai acreditar e lutar até o final em cada dividida", disse.



Ainda durante a coletiva, o camisa 8 falou da dificuldade do confronto, mas salientou que o grupo de jogadores chega com muita confiança para tentar a classificação.

"Chegamos muito fortes, confiantes. Estamos fazendo um grande trabalho e temos que chegar com confiança porque chegamos aqui com a possibilidade de classificar. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe que vai nos dar muito trabalho, temos que ter tranquilidade. A equipe chega confiante para fazer um grande jogo e focada para fazer tudo que tem que fazer."



Titular do Fortaleza desde 2022, Caio também projetou como o time tricolor precisa atuar diante dos paraguaios.

"Temos que fazer um jogo com muita intensidade e agressividade com a bola. Temos que finalizar bastante no gol. Não pode deixar o jogo morno, parado. Creio que a equipe do Cerro vai tentar travar um pouco o jogo, até porque eles têm a vantagem de um gol", comentou o volante.



