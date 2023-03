Caio Alexandre cita confiança em caso de pênaltis contra o Cerro: "Acreditamos em todos"

De olho na fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza encara o Cerro Porteño nesta quinta-feira, 16, às 19h, no Estádio La Olla, em jogo de volta da terceira fase preliminar do torneio continental. Na véspera do duelo, o volante Caio Alexandre concedeu entrevista coletiva e falou sobre o confronto.

Na oportunidade, o camisa 8 comentou sobre a possibilidade de pênaltis no duelo. Em caso de vitória tricolor por um gol de diferença, a decisão será na marca da cal. Se vencer por dois gols, o Leão se classifica de forma direta.

"Depois dos treinos, a gente sempre faz cobranças de pênaltis. Temos grandes batedores, o Thiago (Galhardo) perdeu no primeiro jogo, mas confiamos muito nele, é o nosso artilheiro na temporada. Temos o Yago (Pikachu), Pochettino… Aqui no Fortaleza nós acreditamos em todos, temos muita confiança no nosso time. Tenho certeza que quem for cobrar, vai cobrar bem e fazer o gol", disse.



O Fortaleza tem tido, desde 2022, certa dificuldade quando o assunto é conversão de pênalti. Considerando a última temporada e o início deste ano, o Tricolor do Pici cobrou 12 penalidades, mas só estufou as redes em seis ocasiões, o que representa aproveitamento de 50%.

Destas cobranças o destaque vai para Yago Pikachu, responsável por converter cinco penalidades. Thiago Galhardo, com dois pênaltis desperdiçados, foi quem mais perdeu neste recorte de cobranças.

Projeção para o jogo

Ainda na coletiva, Caio Alexandre projetou a partida diante do Cerro e citou a pressão que o time tricolor deve sofrer nos minutos iniciais.

'A gente sabe que vai encontrar um adversário muito difícil, o Cerro fez um grande jogo contra a gente em Fortaleza. Sabemos da dificuldade, os 15 primeiros minutos vão ser de pressão. Temos que estar muito concentrados e focados. Sabemos da qualidade da nossa equipe, temos que jogar com inteligência e saber os momentos do jogo para sair daqui (Paraguai) classificados."