"Dar o nosso máximo", diz Crispim sobre confronto do Fortaleza diante do Ferroviário

A concentração do Fortaleza deve estar em dia para os confrontos diante do Ferroviário pelas semifinais do Campeonato Cearense. Pelo menos é o que promete o meia Lucas Crispim, que afirma que a equipe vai enfrentar dois confrontos muito difíceis, mas trabalha para não ser surpreendida. O primeiro duelo entre as equipes acontece neste domingo, às 18h30min na Arena Castelão.

“A gente leva muito a sério o Campeonato Cearense, por toda a história que tem e por tudo que envolve. Ainda mais neste ano”, disse ele em vídeo compartilhado pela assessoria do Leão. Em 2023, o Tricolor de Aço pode conquistar o pentacampeonato seguido.

Para isso, primeiro precisa passar pelo Ferrão, que está invicto há 12 partidas entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. “Vão ser dois jogos muito difíceis. A equipe do Ferroviário vem tendo um bom início de temporada”, confirma Crispim que, por outro lado, diz acreditar na força da equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda.

“Que a gente possa dar o nosso máximo para não sermos surpreendidos e que possa conseguir essa classificação para a final”, completou o camisa 10.

A semifinal entre Ferroviário e Fortaleza terá transmissão pela Rádio O POVO CBN.



