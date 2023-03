Júnior Santos fala sobre atuação contra Cerro e diz estar se "sentindo bem" no Fortaleza

Júnior Santos foi opção do técnico Juan Pablo Vojvoda no segundo tempo da partida contra o Cerro Portenho. O atacante entrou aos 37 minutos na vaga de Calebe, mas não conseguiu evitar a derrota do Tricolor do Pici para os paraguaios, em partida de ida pela 3ª fase da Libertadores.

Em entrevista na zona mista após o confronto, Júnior Santos falou sobre a atuação e projetou reverter o resultado fora de casa, na próxima semana.

“Eu entrei no momento em que o jogo estava muito difícil. Tentei ir para cima, fazer alguma coisa. Infelizmente não conseguimos o resultado. Mas é colocar a cabeça no lugar, treinar bastante essa semana para que a gente possa reverter esse resultado lá fora”, falou.

Adaptação no Fortaleza

Júnior Santos foi contratado em janeiro de 2023 para reforçar o sistema ofensivo do Leão do Pici. Ele, que já atuou pelo clube em 2019, acumula cinco jogos nesta nova passagem, todos entrando como reserva. Ele ainda não balançou as redes este ano.

O atacante falou sobre a adaptação no time e afirmou que está melhorando a cada dia.

“A cada dia eu melhoro. Não fiz a pré-temporada, então demorei um pouco para entrar no ritmo, mas agora estou me sentindo bem e espero contribuir toda vez que eu entrar em campo para ajudar a equipe do Fortaleza”, afirmou.

Próximo compromisso

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo, 12, quando enfrentará o Ferroviário pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense. A bola vai rolar às 18h30min, no Castelão. O Tricolor será visitante neste confronto.

