Fortaleza x Cerro Porteño ao vivo pela Copa Libertadores 2023; siga transmissão

A primeira parte da disputa entre Fortaleza e Cerro Porteño-PAR por uma vaga na fase de grupos da Copa do Libertadores da América de 2023 começa na noite desta quinta-feira, 9, a partir das 19 horas, no Castelão. Em casa, diante de mais de 40 mil torcedores, o Tricolor tentará construir uma vantagem para a partida de volta, no Paraguai. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Cerro Porteño ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Cerro Porteño ao vivo: ouça via Faceboook

Escalações de Fortaleza e Cerro Porteño

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Pochettino; Calebe, Romarinho e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

Cerro Porteño

4-4-2: Jean; Espínola, Patiño, Gabriel Báez, Daniel Rivas; Cláudio Aquino, Á. Cardozo Lucena, Wilder Vieira e Federico Carrizo; Churín e Morales. Téc: Facundo Sava.

Como Fortaleza e Cerro Porteño chegam para o jogo

No Fortaleza, as mudanças que podem ocorrer são pelos retornos de Yago Pikachu e Brítez, que cumpriram a suspensão que tinham pendentes com a Conmebol e agora são opção para a comissão técnica. Em contrapartida, o lateral-direito Dudu, que entrou bem contra o Maldonado, lesionou-se no Clássico-Rei e provavelmente será baixa.



Já do lado do Cerro, para enfrentar o Fortaleza, o goleiro brasileiro Jean Fernandes, que jogou no São Paulo e no Bahia, estará de volta, após se recuperar de lombalgia. O restante do time também deve ser o que empatou em 2 a 2 com o Olímpia, no sábado passado, 4, pelo Campeonato Paraguaio.

