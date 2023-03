Titi garante Fortaleza muito forte mentalmente para encarar Cerro Porteño

Na coletiva pré-jogo, zagueiro tricolor falou sobre a preparação do time para mais um jogo pela Libertadores da América

O Fortaleza tem mais uma disputa de 180 minutos na Copa Libertadores da América, desta vez contra o Cerro Porteño-PAR, para conquistar uma vaga na fase de grupos. Na coletiva pré-jogo, concedida nesta quarta-feira, 8, o zagueiro Titi, do Tricolor, garantiu que o elenco leonino está muito preparado, principalmente na parte psicológica, para encarar o desafio.

“A gente vem trabalhando, não só para esse jogo, mas dentro da comissão do Vojvoda tem um trabalho psicológico muito forte, com o Christian (psicólogo do Fortaleza), que a todo momento a gente tenta estar se desafiando e esse é mais um desafio que temos pela frente. A gente ensaia e nós queríamos isso, viver noite de Libertadores, viver grandes jogos, grandes emoções [...] Tenho certeza que a equipe está muito preparada mentalmente”, comentou o defensor.

A ordem dos jogos, no entanto, difere da fase anterior. Agora, o Fortaleza começa a disputa em casa e definirá no Paraguai, na próxima quinta-feira. Titi pediu à torcida para comparecer em peso ao Castelão, de modo a ser uma força a mais para o Tricolor. “Que (a torcida) vá ao estádio, que o faça novamente pulsar, porque com eles lá dentro a coisa acontece”, disse.

O zagueiro do Leão falou ainda sobre o fato do adversário agora ser mais experiente na competição. Ele acredita que isso aumenta a dificuldade da partida, porém, relata que o Fortaleza vem se preparando bastante.

“Sabemos que o Cerro é uma equipe muito tradicional na competição [...] é muito aguerrida e a gente já vem estudando a forma que eles jogam. Tudo faz parte de um planejamento; Vojvoda vem trabalhando intensamente a cada dia, a cada jogo, a cada treino, procurando nosso melhor, para quando chegar esses momentos de decisões, a gente estar fisicamente, mentalmente e psicologicamente muito preparado para fazer uma grande partida”, afirmou.



