Fortaleza e Cerro Porteño iniciam disputa por vaga na fase de grupos da Libertadores

A primeira parte da disputa entre Fortaleza e Cerro Porteño-PAR por uma vaga na fase de grupos da Copa do Libertadores da América de 2023 começa na noite desta quinta-feira, 9, a partir das 19 horas, no Castelão. Em casa, diante de mais de 40 mil torcedores, o Tricolor tentará construir uma vantagem para a partida de volta, no Paraguai.

Apesar de vir de uma derrota em Clássico-Rei, o parâmetro do Tricolor para essa partida é, na verdade, o duelo da semana passada contra o Deportivo Maldonado-URU, quando conseguiu imprimir o estilo de jogo da equipe sob o comando de Juan Pablo Vojvoda e assim sufocou o adversário do início ao fim. O time que será colocado em campo, inclusive, é praticamente o mesmo.

As mudanças que podem ocorrer são pelos retornos de Yago Pikachu e Brítez, que cumpriram a suspensão que tinham pendentes com a Conmebol e agora são opção para a comissão técnica. Em contrapartida, o lateral-direito Dudu, que entrou bem contra o Maldonado, lesionou-se no Clássico-Rei e provavelmente será baixa.

Diante de um adversário mais experiente na Libertadores e, em tese, mais difícil, o Fortaleza vai tentar repetir o funcionamento da partida anterior pelo torneio. A proposta é ser ofensivo. "Na primeira partida, geralmente, a equipe mandante tem que propor jogo. São 180 minutos que os detalhes são muito importantes. Nosso foco vai estar em cada detalhe dessas duas partidas", disse Vojvoda, em coletiva no último domingo.

O Cerro Porteño eliminou o Curicó Unido, do Chile, na etapa anterior da Libertadores, avançando com duas vitórias de placar mínimo (1 a 0). O Ciclone, como é conhecido no Paraguai, está invicto na temporada, tendo realizado oito jogos, ganhado quatro e empatado a outra metade.

Para enfrentar o Fortaleza, o goleiro brasileiro Jean Fernandes, que jogou no São Paulo e no Bahia, estará de volta, após se recuperar de lombalgia. O restante do time também deve ser o que empatou em 2 a 2 com o Olímpia, no sábado passado, 4, pelo Campeonato Paraguaio.

Mais de 40 mil torcedores do Leão confirmaram presença na partida de forma antecipada, com check-ins ou compra de bilhetes avulsos. Diferentemente do jogo em casa contra o Maldonado, desta vez um mosaico será levantado, com o tema “Savana Tricolor”.

Fortaleza x Cerro Porteño-PAR

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi (Brítez) e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Pochettino; Pikachu (Calebe), Romarinho (Lucero) e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

Cerro Porteño-PAR

4-4-2: Jean; Espínola, Patiño, Gabriel Báez, Daniel Rivas; Cláudio Aquino, Á. Cardozo Lucena, Wilder Vieira e Federico Carrizo; Churín e Robert Morales. Téc: Facundo Sava

Local: Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 9/3/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: Facundo Telo-ARG

Assistentes: Ezequiel Brailovsky-ARG e Gabriel Chade-ARG

VAR: Mauro Vigliano-ARG

Transmissão: Paramount+, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO

